Coppia aggredita da pitbull, il padrone non presta soccorso e fugge

Una coppia che faceva jogging sulla pista ciclabile lungo l’Olona è stata aggredita attorno alle 16,30 di questo pomeriggio, lunedì, da un pitbull.

I due, un 35enne e una 27enne di Fagnano Olona, hanno riportato lesioni agli arti superiori nel tentativo di difendersi, per il ragazzo più lievi, per la ragazza più gravi, tali da costringerla al ricovero in ospedale a Busto Arsizio.

Il possessore del cane si è allontanato prima dell’arrivo soccorsi ma i carabinieri della stazione di Fagnano lo stanno cercando per identificarlo e ricostruire quanto accaduto.