“Il coraggio? Non è per tutti”

Il coraggio non è cosa da tutti, non si può imparare ad essere coraggiosi e non si può pensare di fondare un’impresa senza averlo. E’ questo ciò di cui si è parlato nella tappa varesina del LucidaMente Tour, l’appuntamento itinerante di Openjobmetis che fa dialogare lo psicologo Paolo Crepet con l’amministratore della società Rosario Rasizza e gli imprenditori del territorio.

«Aver coraggio per un imprenditore significa non aver paura di intraprendere un percorso nuovo, di migliorarsi continuamente e di coinvolgere sé stessi in un progetto al di fuori della propria confort zone» ha detto Crepet venerdì sera davanti alla platea del teatro Santuccio. In questo senso bisogna considerare che «per fare impresa bisogna avere la voglia di partire da zero e di affrontare la paura di cambiare» considerando comunque che «il cambiamento deve sempre essere affrontato con fiducia e ottimismo».

Crepet cita un detto indiano «cadi sette volte per rialzarti otto volte» per sottolineare come da un lato «un cambiamento non è sempre positivo» ma che dall’altro «quando un osso si rompe si calcifica più forte di prima». Fallimenti e successi che però devono basarsi sulla «consapevolezza che solo attraverso l’impegno, la preparazione e la voglia di investire prima di tutto su sé stessi si può dare solidità ad un percorso professionale».

E lo sa bene Rosario Rasizza quando ricorda come è nata la sua Openjobmetis. «Nel corso della mia carriera mi sono trovato spesso a dovermi confrontare con la necessità di avere coraggio -ha spiegato l’amministratore delegato- e ho capito che è proprio questo il punto di partenza per migliorare e migliorarsi. E quando ho capito che era arrivato il moneto giusto ho avuto coraggio: ho iniziato la mia carriera da imprenditore da zero fondando la Openjobemtis nel 2013 e guardando sempre oltre l’ostacolo, come faccio ancora oggi».