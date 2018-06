Cornicioni pericolanti a villa Castiglioni, intervengono i vigili del fuoco

Oggi, sabato 23 giugno, alle 14.30, i vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti nel comune di Induno Olona, in via Edoardo Tabacchi, per “distacco di elementi costruttivi”.

villa Castiglioni erano pericolanti sul lato della strada. Una parte della grondaia e alcune tegole dierano pericolanti sul lato della strada. Gli operatori, intervenuti con un’autopompa e un’autoscala, hanno rimosso le parti instabili e messo in sicurezza l’area. Sul posto, anche la polizia locale per le operazioni del caso.