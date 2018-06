Il Corpo Musicale in concerto per Arnolfo

Un giugno ricco di iniziative con in primo piano la musica: Arsago Seprio festeggia l’estate tra eventi e concerti nell’anno del Millenario Arnolfiano.

Bellissimo lo spettacolo del Coro Divertimento Vocale che sabato 16 giugno ha riempito, con oltre 600 partecipanti, il sagrato della Basilica di San Vittore, facendo divertire, cantare e persino ballare tutti gli spettatori presenti.

Ma la bella musica non finisce qui: sabato 23 giugno alle ore 21.00 all’oratorio (Via Magenta) il Corpo Musicale di Arsago Seprio si esibirà per il consueto concerto d’estate, parte del terzo appuntamento della rassegna “Cultura & Musica 2018”.

