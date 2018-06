Di corsa per il centro storico, torna il giro dei 3 campanili di Sacconago

Torna, come sempre in occasione della Festa Patronale, l’undicesima Edizione del Giro dei 3 Campanili di Sacconago: una corsa per le vie del centro storico del quartiere omonimo alla scoperta appunto dei 3 campanili storici. Per partecipare alla classica Camminata non competitiva sulla distanza dei 5,5 km la data da segnarsi sul calendario è quella di venerdì 29 Giugno (contestualmente è prevista anche una Mini Run da km 1, per i bambini delle scuole elementari). L’appuntamento è organizzato dall’Atletica San Marco con la collaborazione dei volontari della Parrocchia di Sacconago.

Il ritrovo è previsto dalle ore 18.30 presso il Parco del CTE in Piazza Giovanni XXIII (chiesa nuova) a Sacconago. La gara partirà poi alle 20.05 (alle 19.55 partirà la Mini Run). Il costo di iscrizione è di 4 euro, 1 per la Mini-Run. L’iscrizione dei gruppi deve avvenire entro giovedì 28 giugno inviando un elenco all’indirizzo email: info@atleticasanmarco.it. Dopo la corsa è previsto un grande “Pasta Party” gratuito per tutti i partecipanti con la premiazione dei vincitori.

Questo appuntamento sarà anche l’occasione per l’Atletica San Marco di festeggiare in modo solenne il 45° anno di fondazione. I suoi soci parteciperanno alla gara correndo tutti insieme, allo stesso ritmo, evidenziando ancora di più, se ce ne fosse ancora bisogno, lo spirito di squadra che contraddistingue gli atleti del Leone Alato e poi continueranno la loro festa cenando tutti insieme.

Il “Giro dei Campanili” si incastra a perfezioni tra le tappe del circuito Estate Correndo e che darà modo ai diversi runner di non perdere il feeling con le corte-veloci. Visto poi il buonissimo riscontro di nuovi runner, di gruppi di cammino sempre più numerosi, e sperando in un meteo favorevole, gli organizzatori si aspettano di avere grande partecipazione sia a livello di atleti che di pubblico.

Il percorso molto suggestivo e ormai collaudato, vedrà gli atleti dopo la partenza nella via limitrofe alla Piazza, percorrere tutto il quartiere per le vie del centro storico, Piazza Chiesa Vecchia, sino al cimitero di Sacconago, Si andrà poi verso la pista di Atletica, il terzo campanile ovvero la Madonna in Campagna,l’oratorio che verrà attraversato all’interno per poi percorrere gli ultimi metri nella suggestiva via centrale del quartiere e della Piazza Chiesa Nuova.

Una ghiotta occasione quindi per stare insieme, far festa, passare insieme una bella serata di sport, per le vie di Sacconago, correndo o passeggiando, ricordando un caro amico e facendo attività sana esport all’aria aperta. A seguire poi presso il cortile del CTE, possibilità di cenare inseieme al banco gastronomico, e ballare e cantare sino a tardi con il Concerto dell’ormai famosissima Urlo Band.