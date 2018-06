Corsa delle birocie, appuntamento a Marchirolo

Appuntamento con la “Corsa delle birocie” a Marchirolo. L’evento è in programma per domenica 24 giugno ed è organizzato dal Club La Birocia e dalla Pro Loco di Marchirolo. Il ritrovo è alle ore 8:30 in Viale delle Rimembranze, alle 10 ci sarà l’inizio discese (partenza in Via Asilo). Dalle 12:30 alle 14:00 ci sarà la pausa pranzo con stand gastronomico a cura sella Pro Loco in Piazza Borasio. Alle 14:00 ripresa discese e alle 17:00 premiazioni e Spritz Party.