Di corsa in salita, torna la Stramazzate

E’ già ora di STRAmAZZATE. Mercoledì 4 luglio i Runners della Valbossa

organizzano la cronoscalata della salita della Maccana, la gara podistica a cronometro di 970 metri.

Siamo ormai alla decima edizione ed è diventata un punto di riferimento per tutti i runners della provincia. Si tratta di una gara molto suggestiva che termina sulla scalinata del Belvedere di Azzate.

Lo scorso anno hanno partecipato quasi 150 atleti: vincitore dello scorso anno Alex Baldaccini con 3′,18 e per le donne Ilaria Dal Magro con 4′, 19.

In cosa consiste la competizione? È una corsa di 970 metri, tutti in salita, con una pendenza del 9%, che termina con 46 gradini in pietra.

La gara è aperta a tutti.

QUESTO IL PROGRAMMA:

il ritrovo è alle ore 19, in cima alla scalinata del Belvedere, dove ci si può iscrivere; partenza alle ore 20, un concorrente ogni quindici secondi (obbligatorio il certificato medico sportivo in corso).

COSTO:

6 euro iscrizione con panino, salamella e bevanda o 3 euro solo gara.

PREMI:

ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne un cesto gastronomico (premio speciale a chi batterà il record degli uomini e delle donne)