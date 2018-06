Cosa cambia nel Terzo settore

Il Circolo PD di Tradate ha organizzato una serata informativa sulla riforma del Terzo settore che si terrà venerdì sera 8 giugno alle 21 in Villa Truffini.

Con la recente riforma, il terzo settore entra in una nuova fase in cui si assegna finalmente una dignità anche giuridica al no profit italiano. Tra le altre novità ci sarà un unico codice con la previsione di regole specifiche per la tutela di chi lavora nel settore e maggiore trasparenza per chi beneficia dei vantaggi fiscali.

«Ne parlaremo con l’avvocato Gabriele Sepio, estensore dei decreti di riforma del terzo settore, e con Maria Chiara Gadda, deputato PD. Inviatiamo i cittadini e le associazioni a partecipare».