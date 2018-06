Cosa resta dei tigli sul viale Duca d’Aosta

Il tratto di viale Duca d’Aosta all’incrocio con via Mameli si presentava così questa mattina, mercoledì, dopo la lunga notte in cui le motoseghe hanno abbattuto i tigli che lo circondavano.

Galleria fotografica Cosa resta dopo la notte delle motoseghe sul viale duca d'Aosta 4 di 13

I lavori per la rimozione delle piante sono andati avanti spediti cambiando in poche ore il panorama in maniera irreparabile. Anche questa mattina i contestatori erano presenti all’incrocio per continuare a documentare sui social network quanto sta avvenendo.

Al posto dell’attuale incrocio verrà realizzata una rotonda per smaltire il traffico che si gnererà dall’apertura del supermercato Coop, in fase di ultimazione di fianco al Borri.