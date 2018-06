Covi, un’altra conferma: al Giro è il migliore degli italiani

Migliore degli italiani e con i piedi ben piantati all’interno della “top ten”. Alessandro Covi da Taino ha chiuso il Giro d’Italia under 23 senza successi parziali ma con la conferma di uno stato di forma molto buono, a una settimana dai campionati italiani che si disputeranno con partenza e arrivo dal suo paese.

La speranza del ciclismo varesotto, attualmente tesserato per il Team Colpack, ha concluso la corsa a tappe in ottava posizione, risultato confermato con la cronometro finale in cui si è piazzato nono a 1’42” dal vincitore, l’australiano Stannard. La maglia rosa conclusiva però è andata al nazionale russo Alexsander Vlasov che ha mantenuto un vantaggio al di sotto del minuto nei confronti del portoghese Almeida e dello stesso Stannard. Covi invece ha terminato il Giro a 6’28” dal vincitore; miglior piazzamento un secondo posto nella seconda tappa.

«Avevo iniziato il Giro senza sapere se puntare solo alle tappe o anche alla classifica – ha spiegato Covi alla conclusione – Ci eravamo detti di vedere come andava giorno per giorno. Nel finale ho avuto qualche problema di febbre e mal di gola, ma sono comunque contento di essere riuscito a chiudere bene la corsa ed essere stato il migliore degli italiani. Sicuramente questo Giro mi dà la condizione giusta per affrontare i prossimi appuntamenti a partire dal Campionato Italiano».