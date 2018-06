Crescere a proverbi nel varesotto? succede, se ne parla all’Anna Frank

«Sono cresciuta a proverbi, modi di dire, storie e facezie. In ogni occasione della vita mia madre sottolineava l’evento con un motto che spesso poi in famiglia ci ripetevamo, costruendo quel lessico familiare che costituisce il nucleo di aggregazione originario di ogni esistenza. Un sistema arguto, originale e spesso dissacrante di trasmettere delle saggezze accumulate negli anni, testimonianza di un passato che noi non potevamo più osservare direttamente».

Per quanti di voi la vita è cominciata cosi, a motti e proverbi, che poi hanno fatto da base e modello per crescere?

Per Maria Cristina Bombelli, venegonese, fondatrice e presidente della società di consulenza Wise Growth, formatrice sui temi del comportamento organizzativo e dell’inclusione delle diversità, è stato così

Poi è stata professore a Milano Bicocca e per anni docente della SDA, la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, fondando il laboratorio Armonia, un centro di ricerca sul diversity management.

Ma, prima, è stata una bambina che si annoiava per le gite al cimitero a cui mamma la costringeva, andava a scuola con la maestra e litigava con la sua migliore amica, mentre la mamma le insegnava come sarebbe stata la sua vita futura a colpi di proverbi.

Per questo ha deciso, partendo da un diario di sua madre, dopo aver scritto per una vita manuali e libri economici, di fissare in un volume la sua infanzia, e i proverbi che l’hanno fatta crescere, dal titolo “Crescere a proverbi…nel Varesotto” (ed. Macchione)

E, mercoledì 20 giugno 2018 alle 17.45, l’autrice presenterà il suo libro a Varese, nell’ultima presentazione dell’anno (scolastico) della vivacissima biblioteca “Bruna Brambilla” all’Istituto Anna Frank via Carnia 155, Varese. A presentarla saranno Stefania Radman, giornalista di Varesenews e Massimo Tafi, esperto di comunicazione. E alla fine, come simpatica consuetudine delle presentazioni alla biblioteca, verrà offerto un aperitivo.