Crugnola e De Tommaso sullo sterrato. Rovera all’esame internazionale

Weekend motoristico molto interessante per tre piloti varesotti – di due diverse discipline – che si stanno distinguendo nei rispettivi campionati.

STERRATI SANMARINESI PER CRUGNOLA E DE TOMMASO

È scattato quest’oggi il 46° San Marino Rally, gara inserita nel calendario del Campionato Italiano Rally (CIR) e quinta prova – su otto – valida per l’assegnazione del titolo nazionale.

Due i piloti varesini al via, seppur impegnati in categorie diverse. Per l’assoluto c’è Andrea Crugnola, tornato alle gare dopo aver trascorso un mese alla guida delle Ferrari stradali e GT per motivi professionali.

Crugnola, con Danilo Fappani, ritrova così l’abitacolo della Ford Fiesta R5 del team HK con cui sta disputando questa stagioni in chiave tricolore. Attualmente il 29enne varesino, secondo al Ciocco e terzo all’Elba, si trova al terzo posto assoluto dietro Andreucci – lontanissimo ma con una gara da scartare – e Scandola.

Tredici le prove speciali in programma con tanto sterrato, condizione non molto usuale nelle gare italiane. I piloti dovranno quindi interpretare al meglio i percorsi che, tra l’altro, saranno campo di battaglia anche per il Campionato Italiano Junior nel quale è impegnato anche l’altro giovane varesino, Damiano De Tommaso. Il 20enne di Brebbia ha di recente vinto la sua prima gara assoluta (al “Valpolicella”) e si presenta al via con il morale alto, a bordo di una Peugeot 208 R2B navigata da Michele Ferrara. Attualmente il giovane varesino è secondo assoluto nel challenge giovanile di poco alle spalle di Ciuffi e di poco davanti a Marzocchi.

Classifica assoluta CIR (dopo 4 gare): 1) Andreucci 51; 2) Scandola 32; 3) CRUGNOLA 27; 4) Campedelli 22; 5) Michelini 18. Classifica CIR Junior (dopo 2 gare): 1) Ciuffi 27; 2) DE TOMMASO 25; 3) Mazzocchi 22; 4) Trevisani e Nicelli 8.

PISTA, ROVERA “GIRA” IN AUSTRIA

Piccolo-grande antipasto di Formula Uno invece per Alessio Rovera, talento varesino della pista, che dopo essersi esso al comando della Porsche Carrera Cup Italia (e aver preso il secondo posto in Francia) prenderà parte nel weekend alla Mobil1 SuperCup che si disputa sul circuito austriaco del Red Bull Ring in contemporanea con la Formula Uno. Il pilota di classe 1995 questa volta sarà al volante di una Porsche allestita dal team modenese Dinamic Motorsport.