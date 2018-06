Crugnola non è più vicepresidente della commissione urbanistica

Prima seduta, nella serata del 25 giugno 2018, della commissione consiliare urbanistica con il nuovo assetto che tiene conto dello spostamento del consigliere Valerio Crugnola dal gruppo Varese 2.0 verso la lista Galimberti.

Una seduta che ha visto tornare al suo posto il consigliere Crugnola, che ha sostituito Maria Paola Cocchiere, fino a ieri la rappresentante della lista Galimberti, e arrivare per la prima volta Elena Baratelli come rappresentante di Varese 2.0. Ma che, contemporaneamente, ha visto Crugnola decadere dalla carica che aveva finora in commissione, quella di vicepresidente.

La decisione è avvenuta dopo il parere espresso dal segretario generale Francesco Tramontana, appositamente chiamato dal presidente della Commissione, Luca Paris, per dare un parere normativo sulla delicata situazione.

Delicata soprattutto per un motivo: fin da subito il gruppo Varese 2.0 aveva “messo le mani avanti” ricordando come presidenze e vicepresidenze erano state nominate secondo un preciso “bilancino politico” tra i gruppi. Una opinione ribadita dalla consigliera Baratelli nel momento in cui si è discussa la questione, e che probabilmente verrà rimandata alla prossima seduta, in cui è prevista una nuova elezione del vicepresidente, tenuto conto del nuovo assetto della commissione.

Il segretario Tramontana ha innanzitutto segnalato come «Il fulcro della comunicazione mandata dalla consigliera Baratelli quando Crugnola è uscito dal gruppo Varese 2.0 è che “Crugnola non avrebbe più rappresentato il gruppo e quindi non avrebbe più parlato a nome del gruppo in commissione”. I consiglieri sono in carica in quanto eletti dalla commissione: dal momento in cui Crugnola non ha fatto piu parte del gruppo, si può considerare decaduto dalla carica di vicepresidente. Lo stato dell’arte, ad oggi, è cosi: il consigliere Crugnola oggi fa parte di nuovo della commissione del territorio, ma ex novo, perciò è necessario procedere a una nuova elezione del vicepresidente».

Una conclusione a cui il segretario generale è giunto per deduzione, in mancanza di una norma da regolamento. Tant’è vero che, in coda, ha aggiunto: «Segnalo anche che poichè il regolamento del consiglio comunale non disciplina questo caso, è opportuno che in sede di commissione uno, dove si sta facendo la revisione del regolamento stesso, se ne discuta specificamente l’argomento».