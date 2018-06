Cruxman al Cinema Italia

Sabato 23 giugno alle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Italia di Germignaga (VA) – Via G. Mameli n. 20 verrà proiettato il film CRUXMAN, interverrà il regista Filippo Grilli.

Di cosa parla il Film?

In un’anonima cittadina di periferia viene mandato un giovane prete, don Beppe, dal passato “sui generis” ma pieno di entusiasmo per la nuova missione. Sembra però che con il suo arrivo la comunità viva una sorta di sconvolgimento: insieme a lui in città compare un “giustiziere” vestito di rosso, pronto a difendere i suoi parrocchiani. Chi si cela dietro la maschera di questo “Cruxman”, il supereroe dalla tuta rossa?

CRUXMAN

Regia: Filippo Grilli

Soggetto: Filippo Grilli, Tommaso Vergani, Matteo Cascio

Produzione: Giancarlo Grilli (Gpg Film)

Fotografia: Tommaso Vergani, Stefano Fossati

Musiche: Matteo Motto, Gianmario Mazzola, Filippo Bentivoglio

Montaggio: Filippo Grilli, Tommaso Vergani, Stefano Fossati

Scenografie: Mariolina Fossati

Costumi: Manuela Pallini, Alessandro Ferrari

Trucco: Chiara Grassi

Produttrici esecutive: Alessandra Borghi, Ilaria Nicolini

Interpreti: Luigi Vitale (don Beppe), Stefania Zampieri (la Giornalista),

Fabrizio Grassi (Ape), Paolo Posa (il Parroco), Claudio Aloise (il Vescovo)

Durata: 122’

Origine: Italia, 2018

Genere: Azione, Famiglia, Commedia