Si avvvicina anche quest’anno l’esame di maturità, per molti un incubo per altri la fine tanto atteso di un percorso di formazione interessante e ricco di contenuti, esperienze e competenze raggiunte con sicurezza.

Per chi volesse arrivarci sapendone qualcosa in più sul Dadaismo (non si sa mai) ma anche per tutte le persone curiose e appassionate di cultura, un incontro dedicato a questo movimento culturale fondamentale e cruciale per le avanguardie europee.

Martedì 5 giugno, alle 21 alla Libreria Nuova Terra in Via Giolitti, a Legnano, si terrà la presentazione del libro di Mirella Giuggioli “Il Dada(ismo) ovvero dada non significa niente”.

L’autrice, docente di lettere al Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, ne parlerà con Silvio Raffo, noto poeta e scrittore, di fama nazionale ed internazionale.

Ingresso libero