Dai vergiatesi 238 mila chili di abiti nei cassonetti Humana

Dal 2012 il Comune di Vergiate collabora con Humana People to People Italia per il servizio di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati.

“La grande generosità dei cittadini di Vergiate, unita alla fondamentale e virtuosa collaborazione con le Autorità locali, ha permesso di raggiungere importanti risultati sul territorio, a cui si aggiungono i benefici sociali, economici e ambientali generati dai progetti di Humana in Italia e nel Sud del mondo “ afferma Maria Cristina Mauceri, Referente Relazioni Esterne di Humana.

Dall’inizio della convenzione i vergiatesi, infatti, hanno donato nei contenitori per la raccolta abiti di Humana oltre 238 mila chili di abiti e accessori usati. Anche grazie a loro, nel 2017 l’organizzazione di cooperazione internazionale ha destinato 1,5 milioni di euro a progetti nel Sud del Mondo in India, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Namibia e Zambia, e ha realizzato attività sociali in Italia.

Oltre a sostenere importanti progetti sociali, l’iniziativa contribuisce anche a tutelare l’ambiente. La raccolta, infatti, secondo i calcoli dell’organizzazione ha evitato l’emissione di quasi 859 mila chili di anidride carbonica (pari all’azione di 8.590 alberi); inoltre, ha scongiurato lo spreco di oltre 1miliardo 431 milioni di litri di acqua, pari a circa 573 piscine olimpioniche e ridotto lo spreco di 71 mila chili di pesticidi e di 143 mila chili di fertilizzanti.

Il servizio di Humana è gratuito; inoltre, il fatto che gli abiti siano conferiti nei contenitori dell’organizzazione umanitaria consente all’Amministrazione Comunale, e quindi ai cittadini, di ridurre i costi di smaltimento rifiuti (poiché gli abiti non finiscono nella raccolta indifferenziata) con un conseguente risparmio economico di oltre 35 mila euro (dato dal 2012 al mese di aprile 2018).