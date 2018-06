Dal 1° luglio acquedotto e rete fognaria saranno gestite da Alfa srl

Da domenica 1° luglio anche a Venegono Inferiore la gestione del servizio idrico comunale (acquedotto e rete fognaria) verrà assunta dalla società provinciale Alfa Srl.

«La gestione non sarà più competenza diretta del Comune di Venegono Inferiore – spiegano in una nota ai cittadini il sindaco Mattia Premazzi e l’assessore ai servizi pubblici Martino Incarbone – Tutto ciò avviene per obbligo di legge che, sia a livello nazionale che regionale, prevede una gestione unica provinciale del servizio idrico».

La nuova società assumerà a proprio carico anche l’emissione e la riscossione delle bollette dell’acqua (l’ultima bolletta da parte del Comune verrà recapitata nelle prossime settimane), l’intervento in caso di perdite e gli interventi di allacciamento alla rete idrica.

«Le bollettazioni dell’acqua, relativamente al periodo successivo al 1° luglio, saranno effettuate direttamente da Alfa Srl. L’amministrazione comunale di Venegono Inferiore verificherà che il nuovo gestore mantenga alti gli standard di servizio per i cittadini di questo Comune».

L’amministrazione e gli uffici comunali sono a disposizione dei cittadini per informazioni e supporto e ricordano che il nuovo numero per il Pronto intervento è 800 434 431.

Il servizio è gratuito, attivo h24 – 365 giorni l’anno, e può essere utilizzato per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;

b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;

c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;

d) interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.