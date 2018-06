Dal 15 giugno tornano i “Venerdì bianchi”

Da venerdì 15 Giugno e per i successivi sei venerdì fino al 27 Luglio, torna l’amato appuntamento estivo con “I VENERDÌ BIANCHI” a TRADATE. Il programma, realizzato in collaborazione tra i commercianti di Tradate e l’Amministrazione Comunale, prevede lo svilupparsi di una grande area pedonale per le vie del centro, che per l’occasione vedrà, oltre che i negozi aperti, diversi punti d’intrattenimento musicale e numerose offerte enogastronomiche dove poter cenare sotto le stelle.

Non mancheranno ovviamente occasioni di svago anche per i più piccoli. L’evento è frutto di una tavola rotonda alla quale hanno partecipato il Consiglio del Comitato Commercianti, che rappresenta l’offerta commerciale di tutta l’area di Tradate, compresa Abbiate Guazzone e Ceppine, l’Amministrazione Comunale e inoltre i membri del D.U.C. (Distretto Urbano del Commercio) di Tradate, neonata associazione per la promozione del Commercio e delle aree interessate.

«Sarà una bellissima edizione – commenta Federico Frigerio presidente del Consiglio Comitato Commercianti – come sempre la nostra unica incognita sono le condizioni atmosferiche. Questi eventi ormai sono nel cuore dei tradatesi e del vicinato, non vediamo l’ora che inizino. Sono pochi i comuni con un tessuto commerciale, escluse le grandi città a noi vicine come Varese o Como, a sapere attrarre così tante persone per un evento cittadino. Per noi questo evento è sempre stato e sempre sarà un trampolino di lancio per far vedere quanto è commercialmente ricca e bella la nostra città».

Anche il Sindaco Dario Galli dichiara a nome anche di tutta l’Amministrazione Comunale e del D.U.C. : «Ringrazio tutti i Commercianti che con grande volontà, nonostante le difficoltà generali che ben conosciamo, continuano la loro attività, contribuendo a mantenere vivo il centro della nostra Città. Un ringraziamento va a tutte le forze dell’ordine che garantiranno la sicurezza degli eventi (Carabinieri, Vigili Urbani, Protezione Civile ecc..) e una nota particolare per la nostra attivissima Pro Loco che garantisce anche quest’anno l’organizzazione generale delle serate estive del commercio».