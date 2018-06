Dal “Diablo” all’Artiglio: la Openjobmetis firma Ronald Moore

È arrivata quest’oggi la firma di Ronald Moore sul contratto annuale che lo legherà alla Pallacanestro Varese. Confermata dunque a breve giro di posta la scelta (ne abbiamo parlato ieri QUI) della società biancorossa per occupare il ruolo di playmaker titolare nella prossima stagione.

Scelta funzionale, quella del regista americano – è nato a Philadelphia, compirà 30 anni il 14 luglio – che risponde all’identikit tracciato la scorsa settimana, quello cioè di un giocatore solido, con esperienza italiana, capace prima di tutto di far girare la squadra ma anche capace di fare canestro in caso di necessità. (foto in alto: Moore contro Tambone / pistoiabasket2000.com)

Moore arriva alla Openjobmetis dopo quattro campionati e mezzo di Serie A: il suo esordio risale a Caserta nel corso della stagione 2014/15, esperienza campana poi proseguita l’anno successivo. Il play seguì poi Vincenzo Esposito a Pistoia fino a diventare uno dei punti fermi della formazione toscana in questi tre campionati, sempre agli ordini dell’ex guardia della Nazionale.

E dopo il “Diablo”, il destino di Moore ha previsto “l’Artiglio”: «Ronald è rimasto per più stagioni nella stessa squadra, è persona seria con valori e qualità umane importanti – dice di lui Attilio Caja – A Pistoia era capitano, e avere ha questo tipo di rapporto con la squadra significa molto. Dal punto di vista tecnico parliamo di un giocatore di sistema che può dare ritmo alla squadra ma che sa anche prendersi le sue responsabilità offensive».

GLI ULTIMI GIORNI DI COLDEBELLA

L’acquisto di Moore sarà l’ultima trattativa portata a termine da Claudio Coldebella nel ruolo di direttore generale? Forse sì, nel senso che da qui ai prossimi giorni non si esclude che Varese – ancora sotto l’egida del dirigente veneto – possa anche chiudere i giochi per l’ala piccola titolare, unico componente mancante del quintetto base. Coldebella non ha ancora ufficializzato l’accordo pluriennale, ma ha ormai accettato l’intrigante proposta dell’Unics Kazan. Il dg biancorosso dovrebbe raggiungere la Russia settimana prossima ma – anche in accordo con Bulgheroni, Caja e con i vertici societari – resta a disposizione in questi giorni per seguire le trattative aperte e garantire un passaggio di consegne il più “morbido” possibile.

