Dal Lago di Varese parte la tutela dell’ambiente

La tutela dell’ambiente non ha colore politico. Quel che conta è non stare immobili ad attendere che la situazione diventi irrecuperabile. Ed è per questo che domenica 10 giugno alla Schiranna, sulle rive del lago di Varese, il Movimento 5 Stelle ha organizzato una manifestazione che ha coinvolto le associazioni che si occupano della salvaguardia dell’ambiente e quelle che promuovono la mobilità sostenibile.

«L’iniziativa nasce in occasione della giornata mondiale dell’ambiente – spiega l’onorevole Niccolò Invidia – Volevamo coinvolgere il maggior numero di persone possibile ed è per questo che abbiamo scelto di mobilitarci domenica e allestire i banchetti alla Schiranna. Al centro c’è l’ambiente; la politica in questo caso fa un passo indietro».

Le famiglie hanno trovato street food, giochi per bambini e 15 banchetti di varie associazioni.

A tagliare “idealmente il nastro” dell’iniziativa l’assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia Raffalele Cattaneo.

«Sono qui perché è una manifestazione apprezzabile. La tutela dell’ambiente unisce e non divide ed è bene che tutti siano coinvolti e caricati di responsabilità. Per questo è importante il contesto in cui si svolge questa manifestazione, aldilà della dimensione partitica. Approfittiamo delle grandi competenze che Roberto Cenci ha in questo ambito».

E per tutta la giornata si è parlato dei problemi ancora aperti che coinvolgono la nostra provincia: «L’inceneritore di Accam, il fiume Olona, il lago di Varese – spiega il consigliere regionale Roberto Cenci – sono solo alcuni dei temi che affrontati in un’agorà che ha dato voce agli esperti di vari settori. Ci hanno aiutato in questo percorso la Coldiretti, i pescatori del lago di Varese, il Comitato salviamo la Brughiera, la cooperativa Abad, il comitato ambiente Verano, gli amici dell’Olna e l’associazione medici per Varese».