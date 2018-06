“Dal pensiero al primo anno di vita del bambino”: un percorso per neo genitori

“Dal pensiero al primo anno di vita del bambino” è il titolo di un percorso articolato in una serie di incontri pensati per accompagnare i neo-genitori durante l’eccitante e difficile esperienza della nascita di un figlio.

Promotore dell’iniziativa è la cooperativa sociale LaBanda che ospiterà gli eventi nella sua sede di via Tonale 17 a Busto Arsizio a partire da questo sabato, 9 giugno alle ore 11, con il primo appuntamento dedicato all’attesa. “Ti asppetti…AMO” il tema della mattinata aperta a genitori singoli o in coppia e condotta dalla pedagogista Lisa Baccan. L’idea è creare un momento in cui confrontarsi su questa speciale attesa, usando le mani e l’immaginazione. Apartire da materiale destrutturato con il quale comporre il proprio simbolo dell’attesa (il proprio cassetto, la propria stanza, ecc.), per poi, discretamente, condividere e confrontarsi sui diversi significati che ognuno attribuisce a questo momento.

Appuntamenti successivi:

· sabato 23 giugno alle ore 11: “I bambini sanno nascere, le donne sanno partorire. Di cosa hanno bisogno?”, a cura delle Ostetriche della Casa Matrenità Montallegro di Induno Olona.

· sabato 14 luglio alle ore 11: “Fare spazio al bambino. Pensare l’ambiente, quale spazio e quali oggetti per il nascituro”. Laboratorio teorico e pratico a cura de laBanda.

“Dal pensiero al primo anno di vita del bambino”, riprenderà a settembre con altri appuntamenti che saranno programmati in base alle richieste ed alle risposte avute nella prima parte del percorso.