Dalla Regione 200mila euro per mettere in sicurezza il Margorabbia

Regione Lombardia ha previsto il finanziamento di opere per 200mila euro in provincia di Varese per mettere in sicurezza dal dissesto idrogeologico le aree che si affacciano sul Margorabbia.

Ne ha dato notizia il consigliere leghista Marco Colombo che spiega: “i 200.000 euro sono stanziati per la manutenzione del torrente Margorabbia e dei suoi affluenti. I comuni interessati sono Cunardo, Germignaga, Luino, Montegrino Valtravaglia, Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Grantola, Cassano Valcuvia e Ferrera di Varese”.

I fondi riguardano fiumi e torrenti da mettere in sicurezza da frane e smottamenti e rientrano in un più ampio piano regionale di interventi straordinari spalmati su undici province per il triennio 2018-2020.