“Dammi i soldi o mi ammazzo” ventenne arrestato per tentata estorsione

I carabinieri della stazione di Varese hanno arrestato un 23enne già noto alle forze dell’ordine originario di Varese, ritenuto responsabile di continue vessazioni e minacce nei confronti dei componenti del proprio nucleo familiare, finalizzate ad ottenere dai genitori ripetute elargizioni di denaro.

I carabinieri, mediante un’attenta e mirata azione informativa, erano venuti a conoscenza della particolare situazione di disagio vissuta da un anno a questa parte dai famigliari dell’arrestato, nei cui confronti quest’ultimo era divenuto particolarmente minaccioso e violento ogni qualvolta questi opponevano una qualche resistenza a fronte di reiterate e sempre più frequenti richieste di denaro.

I militari della Stazione di Varese, a conoscenza peraltro del fatto che il giovane fosse un consumatore abituale di sostanze stupefacenti, avevano così cominciato a monitorare la situazione e quando hanno saputo che si stava verificando l’ennesimo episodio di violenza domestica hanno deciso di entrare in azione: sul posto sono prontamente intervenuti i due carabinieri di quartiere in servizio di zona che, trovandosi a poca

distanza dal luogo dei fatti, sono riusciti ad intervenire nella flagranza del reato.

L’operaio 23enne è stato trovato in stato di forte agitazione mentre in prossimità della ringhiera del balcone di casa minacciava i genitori di buttarsi giù se il padre, 60enne di Varese, non gli avesse subito consegnato la somma di 40 euro.

Ricondotto alla calma e immobilizzatolo, i carabinieri di quartiere lo hanno arrestato con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere ai Miogni, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.