Non si spegne l’eco del matrimonio televisivo dell’anno. Si è visto di tutto in tivù, nel web, sui social sul matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari alle Ville Ponti. Ma abbiamo visto proprio tutto?

COPPIE DA URLO ALLE VILLE PONTI

Due coppie hanno scatenato la curiosità (e gli urli) al loro arrivo, e movimentato per tutto il giorno i social: si tratta di quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e di quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Ignazio Moser, figlio di Francesco Moser, concorrente al grande fratello vip con Bossari, è ora fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen e come lei modella e attrice, che ha conosciuto proprio tra le mura del GF. Come la sua più celebre sorella, anche Cecilia catalizza tutti gli sguardi ma anche molti commenti maliziosi: sui social gli argomenti più dibattuti sono la lontananza siderale che hanno mantenuto durante la festa rispetto alla coppia formata da Luca e Ivana e la foto di Instagram che Cecilia ha “photoshoppato” nel lato B. In ogni caso, chi era al matrimonio ha confermato che non aveva bisogno di photoshoppare un bel niente: era una delle ospiti più belle e sensuali di tutte.

LUCA E IVANA SONO ARRIVATI A PIEDI

La seconda coppia “da urlo” è quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova: finalisti entrambi al grande Fratello Vip, entrambi modelli e di una bellezza imbarazzante. Lo hanno potuto verificare le decine di fan in attesa davanti al cancello di ville Ponti: contrariamente a tutti gli altri, arrivati con auto più o meno oscurate, dileguandosi velocemente dopo “l’identificazione” di rito – ognuno doveva dare il suo nome e aspettare la verifica della lista prima di passare il cancello di ville Ponti – Luca e Ivana si sono fatti lasciare in piazza Litta, percorrendo qualche decina di metri a piedi verso il cancello. Una “scena straordinaria” che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

IL TESTIMONE FLAHERTY E’ UN PO’ VARESINO: E’ STATO GIOVANNI BORGHI NELLA FICTION RAI

Lorenzo Flaherty, testimone di nozze di Daniele Bossari diventato amico fraterno durante la “prigionia” del GF Vip, si è entusiasmato per il luogo. E non poteva essere che così, visto che in fondo è diventato, qualche anno fa, un po’ varesino anche lui, che invece è nato a Roma: è lui infatti che ha interpretato Giovanni Borghi nella Fiction “Mister Ignis”.

L’ATTO DI MATRIMONIO LETTO DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il “celebrante” ufficiale era, come ormai si sa, Max Novaresi, ma a leggere l’atto di matrimonio, il momento che rende formale l’avvenuto “contratto affettivo”, è stato Mauro Temperelli -segretario generale della Camera di Commercio, proprietaria delle Ville Ponti- come prevede l’accordo col comune di Varese, per il quale era presente Nicoletta Zucchi, la responsabile dei servizi anagrafici.A quanto pare, c’è stata una esplicita richiesta della sposa, già testimonial di Varese Sport Commission e per Varese #DoYouLake

NAVETTE BLINDATE E ELICOTTERI MISTERIOSI

Come si diceva, al matrimonio la maggior parte delle persone sono arrivate in auto, un po’ di tutti i generi. Ma tra tutte spiccavano le navette dell’hotel Palace, che hanno letteralmente fatto la spola per un’ora: parenti, testimoni e amici più vicini erano infatti ospitati li. Il risultato è stato un superlavoro per le due navette Mercedes oscurate a 8 posti dell’hotel.

Ha destato grande curiosità anche l’elicottero che intorno alle 18 ha sorvolato le ville Ponti: non faceva parte però dell’organizzazione, quanto piuttosto della schiera di paparazzi che cercava di violare l’esclusiva. Ha sorvolato talmente a bassa quota da costringere per qualche minuto la sospensione della cerimonia.

OCCHIO A “CHE TEMPO CHE FA”, IN ATTESA DI REAL TIME

Nelle ville non mancavano le telecamere: se una serie di cartelli avvertiva gli ospiti della presenza delle telecamere di Real Time, che stavano realizzando un “reality” del matrimonio, non mancavano anche quelle della Rai, che giravano intorno a una esperta di presenza ai royal wedding: Orietta Berti. C’è da giurare che per domenica sera c’è da aspettarsi qualche sorpresa per Filippa, che dalle 20.35 condurrà per Fabio Fazio “Che tempo che fa” per la prima volta da sposata.