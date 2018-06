De Tommaso è super: rimonta e vittoria al “Valpolicella”

Primo successo assoluto in carriera per Damiano De Tommaso, un altro dei giovani piloti varesini di rally capaci di far drizzare le antenne anche a livello nazionale, e non da oggi. Il 22enne di Brebbia ha vinto, con una strepitosa rimonta, la prima edizione del Rally della Valpolicella disputato tra sabato 9 e domenica 10 sulle strade veronesi.

Al volante di una Peugeot 208 di classe R5, affiancato dalla giovane navigatrice salentina Giorgia Ascalone, De Tommaso ha vinto ben cinque delle sette prove speciali disputate (su otto: è stata infatti annullata il Cona 2), reagendo alla grande dopo un problema a una bobina che lo ha costretto a un avvio in salita, con parecchio tempo perso.

Poi però dalla PS3 alla PS8 il varesino si è lasciato alle spalle tutti gli avversari, ma solo con il successo nella prova finale – il Santa Cristina 2 – è riuscito a scavalcare in classifica la Citroen Ds3 R5 di Roberto Righetti e Martina Stizzola. Alla fine il divario a favore di De Tommaso è stato di 20″5 sui secondi classificati mentre al terzo posto si è piazzato Riccardo Scandola su Skoda Fabia R5 (con Daniele Pasi).

«La nostra è stata una gara di rimonta, soprattutto domenica: non era semplice recuperare tutto il tempo perso in avvio anche perché i chilometri erano pochi e la cancellazione di una prova non ci ha aiutato. Però ce l’abbiamo fatta e siamo molto soddisfatti del risultato» spiega De Tommaso che tra l’altro era all’esordio su una R5 e con Ascalone sul sedile di destra. «Ho potuto provare per la prima volta una R5 solo mercoledì in un minitest organizzato in vista della gara, ma conoscevo già la squadra (il team Munaretto ndr) perché avevo gareggiato con loro lo scorso anno. È stato divertente: la 208 è piacevole da guidare anche in gara, mi è piaciuta molto». Anche l’affiatamento con Ascalone è stato positivo: «Giorgia è alle sue prime gare: con lei abbiamo previsto un percorso di crescita e correrà con me in qualche gara “spot” da qui in avanti».

De Tommaso proseguirà invece l’impegno stagionale nel Campionato Italiano Junior insieme al più esperto Michele Ferrara e sempre con la Peugeot, casa alla quale è legato. Nel tricolore giovanile Damiano vanta un terzo e un primo posto quest’anno, ed è secondo in classifica a due punti dal leader Ciuffi. «A fine giugno saremo al San Marino con l’obiettivo di fare ancora bene, anche se – ride – mi mancheranno due ruote motrici rispetto al Valpolicella».