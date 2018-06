Decolla da Malpensa il primo volo per New York di Air Italy

A distanza di due settimane dalla consegna del primo aereo nella nuova livrea, decolla da Malpensa il primo volo diretto e quotidiano di Air Italy per New York JFK.

Galleria fotografica Malpensa Air Italy New York 4 di 6

(foto: Aeroporti Lombardi)

Il volo è partito regolarmente alle 13.10 di oggi, inaugurando la nuova rete di collegamenti internazionali della Compagnia e la prima destinazione aperta verso gli Stati Uniti. La seconda si aggiungerà dal prossimo 8 giugno, quando verrà inaugurato il volo diretto per Miami, offerto quattro volte alla settimana.

La partenza del volo IG901 Milano-New York è stata salutata da una cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’Executive Deputy Chairman di Air Italy, Marco Rigotti e del Direttore Generale di SEA Aeroporti, Giulio De Metrio, che hanno sottolineato l’avvio non solo di questo importante collegamento, ma anche l’apertura ufficiale del nuovo progetto di Air Italy sullo scalo di Malpensa, segnato dal primo lancio delle quattro nuove rotte previste per il 2018: New York, Miami, Bangkok e Mumbai.

I 240 passeggeri del volo IG901 sono stati salutati prima del decollo da un tradizionale battesimo inaugurale. A bordo del volo anche il Deputy Executive Chairman di Air Italy Marco Rigotti, che parteciperà all’arrivo al JFK di New York alla Cerimonia di benvenuto, prevista sempre oggi 1 giugno 2018 presso lo scalo Americano e partecipata da una nutrita presenza di giornalisti internazionali e di rappresentanti delle Autorità locali.

Il Deputy Executive Chairman di Air Italy, Marco Rigotti, poco prima di tagliare il nastro inaugurando il nuovo Milano-New York ha dichiarato: «Oggi si parte, ringraziamo tutti i passeggeri del volo IG901 e gli altri ospiti che hanno voluto festeggiare con noi questo momento storico. Oggi assistiamo al concretizzarsi del progetto al quale lavoriamo con grande entusiasmo e impegno da oltre un anno. Un progetto che è stato costantemente sostenuto dai nostri Azionisti, realizzato grazie alla professionalità ed esperienza delle persone che lavorano in Air Italy, aiutato dalla lungimiranza di SEA Aeroporti e che adesso affidiamo al gradimento e ai consigli dei nostri passeggeri. Oggi non celebriamo solo l’inaugurazione della Milano-New York, ma l’inizio di un cammino su una nuova rotta molto più ampia e ambiziosa per Air Italy e per il nostro Paese».

Il Chief Operating Officer di SEA, Giulio De Metrio ha dichiarato: «Con l’inaugurazione di questo nuovo volo operato da Air Italy, New York si rivela una meta sempre più attrattiva, sia per il leisure sia per il business. Siamo soddisfatti che Air Italy abbia scelto Milano Malpensa come base per lo sviluppo delle sue nuove rotte intercontinentali. Ciò si inserisce in un contesto di significativa crescita del nostro scalo nel 2017, +14,1% sull’ anno precedente e nei primi cinque mesi del 2018, nei quali l’aeroporto ha raggiunto un +11% del numero dei suoi passeggeri».

Il volo Milano Malpensa – New York è in connessione con i voli nazionali serviti da Air Italy fra Milano e il Centro Sud Italia. E’ possibile quindi volare fra New York e Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme e Olbia, con orari ideali e tariffe molto convenienti.

Il nuovo servizio giornaliero di Air Italy da Milano Malpensa a New York è operato da un Airbus A330-200, dotato di 24 posti in Business Class e 236 posti in Economy Class. A bordo i passeggeri faranno una nuova esperienza di viaggio, grazie ad un servizio esclusivo in business class e un confortevole ambiente in classe economy, a partire dalle comode poltrone e dal generoso pitch da 31 pollici.

Per scoprire la nuova esperienza Air Italy ci sono tariffe promozionali per un volo di andata e ritorno a partire da 302 € a persona in Economy e da 1518 € in Business (tariffe soggetta a disponibilità, tutto incluso). Per le offerte e i dettagli su questo collegamento è sufficiente collegarsi al sito Web della Società all’indirizzo www.airitaly.com, tramite l’app Air Italy, il Call Center Air Italy 892 928 o rivolgendosi alla propria agenzia di viaggi.