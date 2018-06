Dedicata ad Eos la sesta edizione di “Tra Ville e Giardini”

Saranno destinati ad Eos, il centro antiviolenza varesino, i proventi della sesta edizione della manifestazione podistica serale “Tra Ville e Giardini”, organizzata dall’associazione sportiva ADS Runner Varese con il patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione del Fai e della camera di Commercio, che hanno concesso i passaggi rispettivamente da villa Panza e da ville Ponti.

Intitolata a due atleti della AdS Runner scomparsi prematuramente, Stefania Pastorio e Luigi Bottari, la manifestazione è prevista venerdì 15 giugno 2018, a partire dalle 20, su tre percorsi, due dei quali (quello da 5 e da 7 chilometri) non competitivi e uno, da 10 chilometri, certificato Fidal.

UNA CORSA CONTRO LA VIOLENZA

Olivia Ghelfi, presidente di Eos, uno dei 49 centri antiviolenza riconosciuti da Regione Lombardia, che ha sede in via Robbioni, ha partecipato alla giornata di presentazione, insieme al nuovo presidente di ASD runner Nicola Mandrisi e all’assessore allo sport Dino de Simone: «Il lavoro che ha fatto la nostra associazione in questi anni è riuscito a fare emergere questa realtà, per lungo tempo nascosta tra l’ipocrisia delle mura domestiche, dando voce a queste donne – spiega Ghelfi – Far passare un messaggio che anche il mondo dello sport si fa promotore di questo messaggio è per noi un veicolo molto importante, tanto quanto i fondi che ci arriveranno grazie a questa corsa»

1000 ATLETI IN CORSA TRA LE VILLE

L’edizione 2017 ha visto quasi 1000 atleti tra agonisti Fidal e semplici appassionati del podismo. Sicuramente il “passa parola” tra gli appassionati ha contribuito a garantire questi incrementi, anche perchè il percorso è estremamente panoramico e configura la gara come una “city-country”: il termine descrive efficacemente le caratteristiche e la varietà del percorso, che ha partenza ed arrivo nei Giardini Estensi, passaggi nella zona pedonale della città e attraversamenti suggestivi dei parchi cittadini più belli, tra asfalto e tratti su sterrato.

Alcuni di questi giardini sono noti e sempre aperti al pubblico, come i giardini Estensi e villa Mylius. Altri, come il giardino di villa Panza e quello delle ville Ponti, sono altrettanto noti ma non disponibili al pubblico normalmente.

I PERCORSI

Gli atleti che affronteranno la gara agonistica da 10 chilometri troveranno il percorso nervoso e tecnico, ma soprattutto divertente, gli altri apprezzeranno e scopriranno la bellezza dei luoghi che la nostra città è in grado di offrire.

Entrando nel dettaglio del percorso si parte dai Giardini Estensi, attraversando il centro storico, per poi salire ai giardini di Villa Panza e Villa Ponti, continuando verso il parco di Villa Mylius e la zona della Brunella.

Anche i percorsi più brevi prevedono il ritorno al traguardo dei Giardini Estensi dopo l’attraversamento rispettivamente del parco di Villa Panza (5Km) e di quello di villa Ponti (7Km). Al termine, ricco ristoro e pasta party, il cui ricavato sara devoluto anch’esso all’associazione Eos.

E’ possibile fare subito l’iscrizione online cliccando qui.