Defibrillatore, una giornata in piazza

Osservare i fatti, valutare i segni vitali, intervenire senza provocare danni a sè stessi e alla persona che necessita di aiuto.



Il soccorso è un po’ questione da esperti, ma imparare dove mettere le mani in caso di bisogno non è difficile.

Per questo sabato prossimo, il 30 di giugno, a Luino, si terrà un’intera giornata destinata alle manovre salvavita e all’uso del defibrillatore con medici, infermieri e personale appositamente formato per questo genere di interventi che trasmetteranno i rudimenti della cultura del soccorso, e molto di più.

In tre punti della città, infatti, si terranno dimostrazioni di manovre con utilizzo del Dae, il defibrillatore semi automatico (il soccorritore deve premere un bottone per dare la scossa dopo aver posizionato i cerotti/elettrodi) di cui la città è dotata e che si candida a diventare un polo di eccellenza per questo genere di strumenti: tante sono le associazioni e le realtà che hanno deciso di destinare risorse all’acquisto di questi presidi.

I nomi che partecipano a questo evento sono di primo piano, difatti l’evento è a cura di Areu – Croce Rossa Italiana Comitato locale di Luino – Sos Trevalli – Padana Emergenza. Il Comune di Luino dà il patrocinio ed è in collaborazione con 118, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Varese e Università dell’Insubria.

Sono state individuate tre location dove avverranno le dimostrazioni:

– Al Parco Ferrini sarà presente Sos Trevalli

– In piazza Libertà ci sarà la Croce Rossa Italiana

– In via Dante sarà operativo un team di padana Emergenza.

“Datti una scossa e salva una vita” è in programma per sabato 30 dalle 15.30 alle 18.