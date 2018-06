Defibrillatori, prosegue l’obiettivo del Comune per fare rete

La strategia dell’Amministrazione Comunale, che dal 2017 si è posta come obiettivo la creazione di una rete di defibrillatori, sta dando risultati tangibili.

Un grande merito va riconosciuto ai privati ed ai luinesi in particolare, i quali hanno raccolto l’invito del Comune con entusiasmo dando grande prova di maturità sociale. In particolare, un particolare ringraziamento va a Crespi Sport, che ha aderito con entusiasmo promuovendo una raccolta fondi per dotare la palestra delle scuole medie di un defibrillatore a servizio dei nostri ragazzi e dello sport.

Queste manifestazioni di solidarietà sono la prova che il percorso che si sono prefissate le Consigliere Laura Frulli e Giovanna Ballinari sin dall’incarico ricevuto dalla Giunta municipale nel 2017 per sviluppare il progetto “Io vivo a Luino” è lungo ed impegnativo, ma piano piano sta dando i suoi frutti.

«Il 30 giugno abbiamo organizzato una manifestazione concertata dal Dottor Garzena di AREU in collaborazione con CRI sezione di Luino, SOS Tre Valli e Padana Assistenza. – commenta il Consigliere Laura Frulli – In tale occasione si terranno alcune dimostrazioni riguardanti l’utilizzo del defibrillatore e verranno posizionati, uno in Viale Dante Alighieri ed uno nella frazione di Poppino. Ringrazio Crespi Sport e tutti coloro che ci hanno donato i defibrillatori. Ringrazio anche gli organizzatori del Dono Day e mi complimento per il loro successo».

«Sono molto contenta d’aver ricevuto questo defibrillatore.- commenta il Dirigente Scolastico Raffaela Menditto che ha ritirato il DAE con il suo Vice Giovanni Manserra – Ringrazio il nostro benefattore Crespi Sport per aver raccolto i fondi necessari ad ottenere questo dono prezioso.È un fatto di civiltà, di umanità e di salute, un obiettivo bellissimo raggiunto».