Denti e mal di schiena: quando la malocclusione dentale può influenzare la nostra postura

Spesso chi soffre di mal di schiena si concentra sulla postura e sulle sedute, ignorando però un fatto: i dolori alla schiena possono essere anche la conseguenza di una malocclusione dentale, e viceversa. Questo perché la suddetta può effettivamente influenzare le abitudini posturali di chi ne soffre, causando di riflesso problemi molto più ampi. La correlazione tra salute dentale e mal di schiena diventa quindi un elemento da tenere sempre a mente: un problema che comunque può essere risolto sia dal dentista, sia dagli osteopati. Si tratta dunque di un argomento particolarmente caldo, che richiede di essere approfondito quanto possibile.

Malocclusione dentale: cosa può causarla e quali conseguenze?

La postura è fondamentale per il corretto funzionamento e l’equilibrio del corpo. Se un organismo non riesce ad equilibrare ogni suo elemento, il corpo ne trae svantaggio e quindi finisce per soffrire di malfunzionamenti. La malocclusione dentale può essere dunque causata in primis da una serie di problematiche a livello posturale: si parla del già citato mal di schiena, ma anche della cervicale. Se la postura appare scorretta, azioni come la respirazione e la deglutinazione vengono alterate: ciò provoca di riflesso dei problemi alla mandibola, la quale si serra in modo scorretto. Le pressioni elevate in sede mandibolare provocano a loro volta una serie di problematiche al collo, alla schiena e persino al viso. Il risultato è la modifica della postura, con la conseguente emersione di patologie come la lordosi lombare e cervicale. Si tratta di un insieme di cause ed effetti che possono provocare uno sviluppo irregolare, soprattutto nei giovanissimi. Come si sviluppa la malocclusione? Può essere frutto di un trauma o di una patologia, oltre che della postura sbagliata anche in fase di sonno.

Quali sono le terapie utili per la malocclusione dentale?

Il dentista può preparare un bite per il cliente, attraverso il quale può influenzare la corretta chiusura dei denti. Un altro percorso utile per curare la malocclusione della mandibola è l'osteopatia mandibolare. Si tratta di una particolare branca che nasce esattamente per verificare la corretta chiusura della mandibola e i suoi movimenti.

Consigli per prevenire la malocclusione della mandibola

Il primo consiglio è forse il più scontato: è importante curare la propria igiene dentale e in generale la salute dei nostri denti. In primo luogo per evitare l’insorgere di carie, che potrebbero a loro volta partecipare al processo della malocclusione, in secondo luogo perché la salute della nostra bocca influisce sul benessere di tutto il corpo. Bisogna poi sottoporsi costantemente alle visite di un bravo dentista: questo aiuterà a monitorare i denti sporgenti, e ad intervenire per la riduzione dei rischi legati ai traumi. Si tratta di passaggi importantissimi, soprattutto per quanto riguarda i bambini e lo sviluppo della loro dentatura.