Per digitalizzare l’impresa servono competenze e curiosità

Per digitalizzare l’impresa non esiste una sola ricetta ma un insieme di competenze, sensibilità e propensione per l’innovazione che devono essere miscelate a seconda della propria natura e storia imprenditoriale.

Per questo occasioni di formazione, incontro e confronto come quelle offerte dal ciclo di incontri della Camera di Commercio sono preziose per comprendere cosa è necessario, oggi, per innovare.

«Del resto l’innovazione deve essere supportata da capacità trasversali, non solo tecniche, per poter realizzarsi – spiega Enrica Poltronieri, Formatrice e consulente nelle aree di creatività e innovazione che terrà l’incontro a Ville Ponti di mercoledì 27 giugno su Competenze e soft skills per l’impresa 4.0 -. Io cerco sempre di anteporre un prerequisito in un percorso di innovazione: la curiosità. Nel processo, infatti, entrano in gioco aspetti individuali come le capacità creative, l’adattamento, la positività».

Obiettivo dell’incontro di mercoledì è quello di prospettare competenze e soft skills irrinunciabili per chi opera verso o nell’impresa 4.0, per offrire una prima occasione per individuare le competenze utili già in possesso e valutare quelle da sviluppare e implementare per governare l’innovazione in azienda.

«Il cambiamento spesso è un processo che respinge – spiega Poltronieri – Per conseguirlo serve motivazione, non bisogna farsi spaventare, bisogna tentare, sperimentare ed essere pronti a ridimensionare i processi. Bisogna, però, avere sempre la spinta di un punto di vista positivo solo così si può coinvolgere chi ci sta intorno per generare innovazione condivisa in azienda».

Cosa significa tutto questo visto dal lato degli imprenditori lo sa bene Andrea Bonfanti, direttore commerciale della Bonfanti Borse di Gorla, Pmi di una decina di dipendenti che da due anni ha intrapreso un percorso di digitalizzazione legato all’e-commerce.

«Noi siamo nel settore della moda – racconta il direttore Bonfanti -, un settore dinamico che costringe ad un continuo adattamento e due anni fa abbiamo intrapreso la strada della digitalizzazione. Siamo partiti dal rifacimento del sito istituzionale al quale abbiamo legato una piattaforma e-commerce e un rilancio delle attività di marketing e comunicazione attraverso i social network».

Un’attività che ha costretto dapprima la Bonfanti ad una riorganizzazione interna e che, ora, sta modificando anche l’approccio di impresa: «Siamo in due persone all’interno dell’azienda ad occuparci di questo settore – racconta Bonfanti -. La sfida è affascinante perché per stare dietro a questo modello stiamo rivedendo anche la nostra linea produttiva che nell’e-commerce ha bisogno di un radicale cambiamento di approccio che deve essere più veloce, dinamico ed efficiente».

Ma anche la mentalità di chi fa impresa deve cambiare: «per noi la parte più complicata è stata quella di cambiare la mentalità imprenditoriale per passare da produttori B2B a produttori che vendono direttamente al consumatore finale. Non è semplice per chi ha sempre sempre lavorato seguendo un altro approccio ma siamo convinti che questo percorso nel medio periodo darà i suoi frutti».

Il target dell’incontro di mercoledì 27 giugno alle Ville Ponti è proprio quello delle Pmi. «Negli incontri che facciamo di solito abbiamo visto che sono poche le aziende che hanno già le idee chiare sui processi di innovazione, ed è normale che sia così – conclude Enrica Poltronieri -, ma c’è di positivo che sono moltissime quelle che in questa fase percepiscono l’innovazione come processo rilevante e indispensabile. Da qui bisogna partire per costruire le basi del cambiamento».