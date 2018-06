Digitalizzare l’impresa: a Ville Ponti l’incontro su competenze e soft skill

L’obiettivo di favorire e diffondere la cultura digitale tra le aziende varesine ha trovato un riscontro d’attenzione decisamente positivo da parte dei numerosi operatori economici intervenuti ai primi appuntamenti. Col seminario “Competenze e soft skill per l’innovazione digitale” – programmato in due appuntamenti, mercoledì 27 giugno e lunedì 2 luglio – s’avvia alla conclusione il ciclo d’incontri su Impresa4.0 promossi in sinergia dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio e dal Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria.

Dopo aver affrontato il tema introduttivo dell’impatto del digitale per il mondo dell’impresa e quindi quello dei modelli di business collegati alle aziende che operano in una logica 4.0, questa volta al centro dell’attenzione ci sarà un argomento che, stante il suo interesse e la sua ampiezza, necessita di essere sviluppato in due incontri: entrambi avranno inizio alle ore 14 nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

Così mercoledì 27 giugno, la consulente e formatrice nel campo della creatività e del comportamento organizzativo Enrica Poltronieri guiderà le imprese e gli operatori economici che interverranno nell’analisi di competenze e soft skill irrinunciabili per chi opera verso l’impresa4.0 o è già inserito in questo modello. «In particolare, si parlerà di curiosità e capacità di modificare il proprio punto di vista – sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi –, ma anche di saper connettere elementi lontani tra di loro e di gestire le complessità. Altri elementi fondamentali sono poi la fiducia nelle proprie idee, la tenacia e, al tempo stesso, la flessibilità come pure le capacità di problem solving e di presa di decisione nonché quelle legate alla comunicazione e al coinvolgimento dei collaboratori».

Tutti temi che verranno sviluppati anche in occasione del secondo incontro, quello previsto lunedì 2 luglio, così da garantire una completezza di visione agli operatori economici intervenuti.

I seminari si rivolgono alle imprese di tutti i settori economici operanti sul territorio varesino e sono a partecipazione gratuita. Occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Punto Impresa Digitale”. Attenzione: per garantire la miglior fruizione dei seminari, la partecipazione è riservata alle prime trenta imprese iscritte.