I dipendenti di AB InBev puliscono i parchi cittadini

AB InBev Italia, sede italiana del leader mondiale nella produzione e nel commercio di birra, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città di Gallarate promuove un’iniziativa per celebrare il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Quaranta dipendenti di AB InBev saranno impegnati nel pomeriggio di martedì 5 giugno in un’azione di pulizia di due dei parchi più importanti della città: il Parco Bassetti di via Carlo Noè e il Parco di via Milano.

«Apprezziamo molto l’idea. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione le due più importanti aree verdi pubbliche del centro città. Non solo, il sindaco Andrea Cassani e l’intera giunta martedì 5 giugno parteciperanno di persona alla pulizia dei parchi» spiega l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Rech. «Questo è un esempio virtuoso di collaborazione fra pubblico e privato» aggiunge il delegato all’Ambiente Alessandro Petrone. «A tale proposito, l’amministrazione spalanca le porte ad altre iniziative, a chi intende proporre altri interventi, sempre finalizzati alla tutela e alla promozione del rispetto dell’ambiente, così come ha fatto AB In Bev. La nostra intenzione è quella di realizzare un percorso green, condiviso e partecipato, parte integrante della progettazione della città del futuro, nella quale il verde avrà un ruolo predominante». Da parte sua l’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione Isabella Peroni sottolinea il valore del rapporto di collaborazione instaurato con l’azienda: «Dopo il progetto sul consumo di alcol consapevole indirizzato agli studenti delle scuole superiori, ecco una nuova attività che abbiamo immediatamente sposato!».

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è una ricorrenza promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 1972. Ogni anno l’ONU dedica la giornata a un tema ambientale particolarmente urgente: per il 2018 l’attenzione è concentrata sull’inquinamento da plastica monouso, uno dei più preoccupanti e carichi di conseguenze. La dispersione nell’ambiente dei rifiuti plastici sta infatti generando impatti enormi sugli oceani, danneggiano pesci e uccelli, e distruggendo gli habitat sottomarini. Come evidenzia l’Unep (United Nation Environment Programme) “nel mondo si usano 500 miliardi di buste di plastica e 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono negli oceani. Ogni minuto acquistiamo un milione di bottiglie di plastica, materiale che rappresenta da solo il 10% di tutti i rifiuti prodotti”.