Diversi interventi dei Carabinieri di Verbania

Diversi gli interventi di venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno per i Carabinieri di Verbania che hanno risposto a diverse richieste arrivate dai cittadini. Intorno alle 11.00 un pattuglia della Stazione Carabinieri di Omegna è intervenuta ad Ornavasso, presso lo svincolo sud della Statale del Sempione, poiché una pattuglia della Polizia Stradale era rimasta coinvolta in un sinistro con un autobus turistico svizzero. (Foto di repertorio).

L’intervento, terminato alle ore 12.30 circa con la conclusione dei rilievi sulla sede stradale, è poi proseguito con il personale dell’Arma che si è recato presso l’Ospedale di Domodossola, dove il 118 aveva trasportato alcune persone per accertamenti di natura sanitaria e dove i Carabinieri hanno proceduto ad ascoltare, con l’ausilio di un interprete, l’autista dell’autobus circa la dinamica dell’incidente; Verso le 11.30 circa, i Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce sono intervenuti in quel centro a seguito della chiamata pervenuta da una donna che chiedeva aiuto in seguiti alla lite con il suo ex fidanzato. L’immediato intervento del personale dell’Arma, che ha provveduto ad identificare le persone coinvolte, ha permesso di riportare la calma, tranquillizzando sia l’uomo che la ex fidanzata; Alle 22.30 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Verbania sono intervenuti ad Ornavasso per sedare una lite animata in corso tra due uomini, uno dei quali lamentava il danneggiamento della propria autovettura da parte del rivale. L’intervento tempestivo del personale dell’Arma, oltre a riportare la calma tra i contendenti, ha permessi di accertare che in realtà non vi era stato alcun danneggiamento, ma che si trattava soltanto di reciproche ingiurie per futili motivi.

Alle ore 01.00 di questa mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a Verbania poiché un cittadino lamentava di essere disturbato dalla musica ad alto volume proveniente da un locale. I Carabinieri, rapidamente giunti sul posto e contattato il titolare dell’esercizio pubblico, accertato che il livello delle emissioni sonore non era così elevato, hanno provveduto a farlo ulteriormente diminuire, così da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone; Ultimo intervento alle 03.30 circa quando il personale della Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda è intervenuto ad Ornavasso poiché un cittadino riferiva di urla, schiamazzi e musica ad altissimo volume in strada, presso la propria abitazione, tali da recare disturbo. I Carabinieri verificavano sul posto la presenza di un gruppetto di giovani del luogo che, redarguiti circa l’orario e l’entità delle emissioni sonore, si allontanavano dalla zona.