Do.Ra contro il Pride. Galimberti: “Un atto vergognoso”

“La legge naturale vi condanna all’estinzione”. Il centro storico di Varese era tappezzato questa mattina, sabato 16 giugno, con volantini a firma Do.Ra.

Le pattuglie della polizia locale si sono accorte stamattina del fatto: una sessantina di manifesti contro il gay pride a varese attaccato da DoRa. Dalle telecamere si è verificato l’orario dell’azione, attorno all’una e trenta – due di questa notte.

I vigili sono quindi interventi per rimuovere il materiale posizionato lungo il percorso del gay pride in programma nel pomeriggio.

«Si tratta di un gravissimo e vergognoso atto di intolleranza che abbiamo provveduto a segnalare immediatamente alle Forze dell’ordine – così il sindaco Galimberti -.Varese è una città democratica dove chiunque può esprimere le proprie idee e manifestarle, soprattutto quando tali manifestazioni riguardano i diritti. Le intimidazioni come queste non appartengono alla cultura della città e al forte senso di libertà che qui da sempre si respira. Spero che i contenuti volgari ed antidemocratici dei volantini vengano condannati da tutti. Desideri esprimere, a nome dell’intera città, solidarietà e profondo dispiacere per tale fatto agli organizzatori del pride”.».

La manifestazione è in programma per il pomeriggio, dalle 17.30 e prevede un corteo lungo il centro storico cittadino.

L’azione è stata condannata anche da VaresePride, che cura l’evento: «I cartelli non ci intimoriscono: sfileremo orgogliosi come ogni anno per le vie del centro cittadino e invitiamo tutti i cittadini che condividono gli ideali di libertà e avanzamento dei diritti a scendere in piazza con noi oggi» dichiara il presidente di Arcigay Varese Giovanni Boschini.