“Una domenica in famiglia” nel parco di Villa Bossi

Domenica 24 giugno il parco della Villa Bossi di Bodio Lomnago apre i suoi cancelli a bambini e genitori che vorranno partecipare all’evento benefico “Una domenica In Famiglia”, promosso dall’associazione Progetto Alma per raccogliere fondi destinati alla ricerca Telethon per le malattie genetiche nei bambini.

Le attività inizieranno alle 15.30 e si susseguiranno per tutto il pomeriggio con proposte tra le più svariate, rivolte a neonati, bambini e famiglie, prevedendo anche piccoli spazi di relax dedicati in esclusiva a mamme e i papà.

Tra queste:

Massaggio Neonatale condotto da specialiste AIMI (associazione italiana massaggio infantile)

Acquaticità neonatale

Gioco Nuoto

Animazione a cura del Cappellaio Matto

Balla con me – fiabe in musica e movimento

Visite osteopatiche pediatriche gratuite

Massaggio gratuito per mamma e papà

Centrigughi…. AMO! Si prepara tutti insieme un’ottima merenda

Zucchero filato per tutti

Banco dei biscotti Telethon

Evento patrocinato dal Comune di Bodio Lomnago

Ingresso libero con offerta minima di 10€ a famiglia

Info e prenotazioni 3398729348

Info@progettoalmavarese.it

Presso Villa Bossi , via Carlo Bossi 33 a Bodio Lomnago (VA)