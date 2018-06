Domenica di festa al Parco Altomilanese

Aria di festa al Parco Altomilanese domenica 24 giugno. Il Parco sovracomunale tra i comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Legnano, apre le sue porte alle iniziative estive, per far trascorrere ai frequentatori del territorio una piacevole domenica tra natura, divertimento e svago. Un’iniziativa che ha ottenuto consensi nelle tante edizioni precedenti e che si ripropone agli adulti e ai bambini, per ogni fascia d’età, con intrattenimenti e spettacoli.

Per tutto il giorno ci sarà un gonfiabile per tutti i bambini, colorato, con tante scivolate gratuite, permetterà ai bambini di divertirsi saltando allegramente. Sarà presente anche un truccabimbi da favola per trasformarsi in Supereroi, principesse, animali.

Vito Gallo e la sua fisarmonica errante allieterà la giornata. Una fisarmonica fa gia festa e lo sarà ancora di piu con il magnifico cantante di musica popolare, con un repertorio tutto italiano, lui è Vito Gallo!

Dalle 15 alle 19 tutti a giocare con i Fyretales. Bolle di sapone, palloncini, laboratorio di giocoleria e spettacoli di strada, condotti dal gruppo di giocolieri.

Dalle ore 19,00 Aperitivo in jazz con Electric Jazz Trio. Al punto ristoro “Baitina” ci saranno freschi gelati e aperitivi, un gustoso pranzo e una ghiotta merenda.

INGRESSI AL PARCO : dietro la ex Mostra del Tessile di Busto Arsizio o dal quartiere Mazzafame di Legnano VIA AZIMONTI

www.parcoaltomilanese.it per info: 0331548766 3484020646

organizzazione: Circolo Fratellanza e Pace – Legnano FB Baitina