Don Marco Usuelli in partenza dalla comunità pastorale don Gnocchi: andrà dai giovani di Jerago con Orago

Don Marco Usuelli, il sacerdote che segue la pastorale giovanile nelle 5 parrocchie della Comunità Pastorale Beato Don Carlo Gnocchi di Varese, dal 1° settembre passerà ad altro incarico.

Don Marco è a Varese da 9 anni ed ha avuto un ruolo determinante nella creazione di un’unica comunità fra i 5 oratori della Comunità. Un compito evidentemente notato in diocesi, visto che è stato chiamato a dirigere la pastorale giovanile della Comunità Pastorale di Jerago con Orago, quella della parrocchia “di nascita” dell’arcivescovo Delpini.

A dare ufficialmente l’annuncio è stato il parroco don Marco Casale, intervenuto appositamente alla messa delle 11.30 di domenica celebrata proprio da don Usuelli.

Varesenews ricorda i reportage suoi e dei suoi ragazzi, “lanciati” in missione in diverse parti del mondo: tra cui la Thailandia o alla Giornata Mondiale dei Giovani in Polonia.