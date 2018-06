“Donne per le donne” aiuta i progetti di Filo Rosa Auser

Un gruppo di donne, insieme, per altre donne. È il progetto di beneficienza “Donne per le donne”, coordinato da Stefania Martone, che quest’anno ha finanziato il Filo Rosa Auser di Cardano al Campo.

«Il nostro gruppo è nato a marzo 2016» spiega Martone, business coach. «Donne che si ritrovano per confrontarsi sull’enpowerment e sul networking basato su contatto e fiducia. Un percorso che ha coinvolto una quarantina di donne qui e che da quest’anno si è allargato anche online coinvolgendo altre donne in tutta Italia».

Dal punto di vista dell’attività solidale, l’idea di base «è sempre quella di». Così lo scorso anno il gruppo ha deciso di contribuire all’attività del Centro Aiuto alla Vita «per dare alle donne in difficoltà una opportunità di crescere un figlio», mentre, «per dare opportunità alle donne di ribellarsi alla violenza e non subirla più». Filo Rosa infatti è una realtà radicata sul territorio, che ha aperto un doppio sportello (a Cardano al Campo e Legnano) specifico che consenta alle donne di avvicinarsi, far conoscere la propria storia, arrivare a denunciare e – più importante – a mettersi al sicuro. «I progetti di Filo Rosa Auser – conclude Martone – prevedono anche l’intervento di professionisti e operatori qualificati e quindi anche costi da sostenere».