Dono day, missione compiuta

«Serata fantastica». Così Riccardo Bianchi, organizzatore del Dono Day, la manifestazione avvenuta a Luino sabato scorso con l’obiettivo di coinvolgere le associazioni epr l’acquisto di due defibrillatori a disposizione della città.

«Oltre 200 persone hanno partecipato alla cena e già nel pomeriggio si è registrata buona partecipazione sul parco a lago – scrive Riccardo . In oratorio i volontari hanno dato il meglio. Sono intervenuti Il Parroco Don Sergio, il sindaco Pellicini, Simona Ronchi per Comunità montana Presidente Avis Berutti Laura a nome di tutte le associazioni. A sorpresa è stato invitato sul palco Sig Mauro Sarasso presente alla cena e coordinatore del Dono Day di Malnate dal quale ho preso spunto per portare l’evento a Luino».

«I nominativi dei commercianti che hanno contribuito sono: Gelateria Cagliani, Natural sal, Lavanderia Vanoni, panificio la Cesarina, supermercati Unes di Luino e Germignaga, La Tua Cantina, Acconciature New Look di Creva, un privato cittadino anonimo. Un grazie particolare alla ditta Sodexo che ha fornito il catering di altissima qualità e con grande professionalità. Grazie anche al gruppo musicale Effetto Vip che come sempre hanno intrattenuto i presenti con musica dal vivo con una bravura unica – aggiunge Riccardo – .

Io ho coordinato la serata e speriamo di ripetere l’esperienza. Il grazie più grande va a tutte le associazioni e alla cittadinanza che ha risposto con un entusiasmo mai visto sul nostro territorio».