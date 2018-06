Doppio appuntamento in favore della Fondazione Giacomo Ascoli

Doppio appuntamento a favore della Fondazione Giacomo Ascoli venerdì 8 giugno. Presso il ristorante “La Fabbrica” – La Madonnina di Cantello si svolgerà la cena di Gala con spettacolo e intrattenimento musicale di Mario Valente ( prenotazione obbligatoria) il ricavato della serata sarà interamente devoluto al sostegno della Fondazione e il Comitato Maria Letizia Verga.

Al Sacro Monte di Varese in occasione dell’anniversario del marchio Porche, la Concessionaria Porsche Varese ha organizzato una grande festa che prevede una parte “pubblica”, con esposizione di auto lungo la via che sale al Borgo, e una cena solo su invito, nel corso della quale verranno organizzati dei giochi il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Giacomo Ascoli «come segno di stima e amicizia per una realtà benefica molto attiva sul territorio», commenta il titolare del Centro Porsche Varese, Emanuele Della Torre.

Per ogni informazione Fondazione Giacomo Ascoli onlus

Via Finocchiaro Aprile 7, 21100 Varese

Tel. 0332/232379