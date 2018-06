Doppio appuntamento con l’esibizione del Europae Cantores

Diverse tappe per il Coro Europae Cantores in provincia, nel mese di giugno. Venerdì 22, alle 21, sarà in scena a Varese nella chiesa dei Frati Cappuccini, e domenica 24 giugno, alle 17.30, a Besozzo nella chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio. L’entrata sarà ad offerta libera.

Quest’anno il pezzo proposto è la Grande Messa in Do minore di W. A. Mozart (KV 427). Composta da Mozart a Vienna nel 1782-1783, la Grande Messa era intesa dal compositore per celebrare il suo matrimonio con Constanze. Come l’altra grande opera corale di Mozart, il Requiem, pure lei rimase incompiuta, in questo caso forse perché non era stata commissionata da un ricco patrono. Composta per coro, due soprani, un tenore e un basso, fu poi presentata per la prima volta a Salisburgo con Constanze nel ruolo di uno dei soprani. Canteranno con il coro Cristina Sfondrini (soprano), Mariachiara Cavinato (soprano), Michele Mauro (tenore) e Giorgio Valerio (basso); coro e solisti saranno accompagnati dall’Orchestra Ad hoc sotto la guida di Roberto Nessi.

Sotto la direzione di Tomáš Škraban dal 2016, il coro Europae Cantores esiste dal 1984. Riunisce in una comune passione per la musica coristi amatoriali da varie nazioni europee. Al momento siamo una sessantina di cantanti e più di una decina di nazionalità, riunendo così nel canto la diversità culturale delle nazioni europee. Ci esibiamo nella provincia di Varese solitamente due volte l’anno, una volta nel periodo natalizio e l’altra all’inizio dell’estate.