Droga e alcool alla guida: sei patenti saltate

I carabinieri di Verbania hanno reso noto l’attività operativa nel corso del passato fine settimana in merito al contrasto della guida in stato d’ebbrezza e in generale alla lotta contro gli stupefacenti.

Sono state così denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida, 4 persone: due uomini ed una donna, della zona, rispettivamente del 1975, del 1954 e del 1995, nonché un uomo di nazionalità tedesca del 1968.

Denunciate per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida, un uomo ed una donna, entrambi della zona, rispettivamente del 1976 e del 1998.

Inoltre sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Verbania, per detenzione di stupefacenti ad uso personale, due uomini del luogo ed un cittadino albanese, rispettivamente del 1998, del 1996 e del 1987. Tale attività ha portato al sequestro di 1,2 g. di marijuana, 0,44 g. di cocaina ed 0,18 g. di eroina.