Droga, denunciato disoccupato

La notte scorsa i carabinieri della Stazione di Besozzo nel corso di un servizio di perlustrazione hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Varese un 43enne di Brebbia disoccupato già noto alle forze dell’ordine poiché resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i militari dell’Arma procedevano al controllo del soggetto mentre transitava in via Petrarca a bordo della propria autovettura. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare lo stesso veniva trovato in possesso di 12 grammi di cocaina che veniva posta sotto sequestro dei Carabinieri