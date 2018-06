Droga nei boschi, blitz dei carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, martedì, i carabinieri della compagnia di Saronno hanno eseguito altri controlli nella zona boschiva del Rugareto.

Numerose pattuglie impegnate in posti di controllo e ispezioni nelle aree

verdi hanno assicurato, per tutto il pomeriggio, una rete contro i personaggi dediti alle attività malavitose.

Controllate e identificate più di 80 persone e quasi altrettanti veicoli.

Ecco i risultati.

Una donna marocchina 30enne, in Italia da qualche anno, ma irregolare, è risultata positiva al controllo in banca dati e destinataria di un provvedimento di carcerazione per aver fornito false generalità sulla propria identità. La donna, bloccata in Marnate, è stata quindi fotosegnalata e accompagnata presso il carcere di Monza dove sconterà la pena per cui è stata condannata.

Tre stranieri irregolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio per violazione della normativa sugli stranieri. Si tratta di un pakistano 20enne, un albanese 26ennne e un marocchino 24enne.

Due italiani, rispettivamente uno di Saronno ed uno di Segrate, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. Entrambi sono stati sorpresi con qualche grammo di hashish nelle tasche.

Durante gli accessi nelle zone boschive sono stati rinvenuti in un giaciglio 40 grammi di hashish e tre dosi di cocaina, tolti agli spacciatori.