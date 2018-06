Due anni di Varese4U, festa al Monastero di Torba

Un pomeriggio di festa al Monastero di Torba per i due anni di attività Varese4U, il progetto sostento da Regione Lombardia, che coinvolge diverse realtà economiche del territorio e che ha come obiettivo la promozione dei beni Unesco della provincia di Varese: Castelseprio-Torba, Sacro Monte di Varese, Isolino Virginia, Monte San Giorgio.

La festa è avvenuta sabato pomeriggio, 9 maggio: dopo una breve camminata medievale tra le mura dell’area archeologica, c’è stato un incontro durante il quale è stato presentato il video realizzato dal Fai – Fondo ambiente italiano. Video dedicato proprio al Monastero di Torba che illustra come la struttura sia passata dall’essere il primo bene del Fai alla realtà archeologica che è oggi. Dal 1975, anno in cui l Fondo ha acquisto l’area, al presente, con tutte le scoperte storiche che sono legate a filo doppio alla vicina area archeologica di Castelseprio.

Presente all’iniziativa anche Giuliano Galli, responsabile dei beni del FAI, che ha sottolineato: «È importante la collaborazione tra le nostre realtà per la crescita del turismo e della fruibilità dei nostri beni. Ma soprattutto è importante la vicinanza al territorio». Per Varese4U ha preso la parola Marco Giovannelli, presidente di Varese Web, società capofila del progetto: «I risultati di questi da anni di attività sono notevoli, non solo dal punto di vista numerico ma anche per la possibilità che Regione Lombardia ha dato di mettere insieme diverse realtà economiche con un’unica finalità: la promozione turistica del territorio. Non siamo certo come Siena, ma anche noi abbiamo le nostre bellezze da mettere in mostra, serve solo collaborare».