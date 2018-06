Due big di Confindustria nominati cavalieri del lavoro

Due big di Confindustria sono stati nominati cavalieri del lavoro. Si tratta di Fabio Storchi, già presidente di Federmeccanica e protagonista dell’ultimo sofferto ma efficace rinnovo contrattuale, e Alberto Vacchi, imprenditore metalmeccanico che ha conteso a Vincenzo Boccia la presidenza di Confindustria.

Storchi (foto sopra), classe 1948 originario di Reggio Emilia è presidente della Comer Industries spa, azienda fondata nel 1970. Da piccola impresa specializzata nella costruzione di trasmissioni meccaniche per il comparto agricolo, in seguito a acquisizioni e diversificazioni strategiche, si è affermata a livello mondiale nella produzione di componenti meccanici e idraulici per l’industria delle macchine agricole e industriali e per impianti per le energie rinnovabili sviluppati grazie all’attività del suo centro ricerche. L’azienda impiega oltre 1.300 dipendenti di cui 200 all’estero, opera in 60 paesi ed è presente con 6 siti produttivi in Italia e uno in Cina e realizza l’80% del fatturato con l’export.

Alberto Vacchi

Vacchi, nato nel 1964 a Bologna è presidente di Ima Spa dal 2007 , azienda leader mondiale nella produzione di macchine per il confezionamento del tè e tra i maggiori operatori mondiali nelle macchine per il packaging di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari. Durante la sua presidenza, il gruppo, che ora conta 30 società e occupa oltre 5.000 dipendenti di cui oltre 2.300 in Italia, ha sviluppato in modo considerevole fatturato, presenza all’estero e gamma di macchine prodotte. Nel 2014 ha acquisito l’80% di 5 aziende tedesche, operanti nel segmento delle macchine per il packaging alimentare, con stabilimenti in Germania, Francia, Spagna e India.