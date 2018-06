Due chilometri e mezzo di marciapiedi, iniziati i lavori in città

Oltre due chilometri e mezzo lineari di marciapiedi di cui un chilometro e 400 solo nel disastrato quartiere Belfiore. Ma 300 metri anche in via Borghi, 150 metri in via Metastasio, 300 in via San Pedrino, 120 metri in viale Ippodromo, 115 in viale Borri (ingresso Ospedale) e 150 metri in via Monterosa.

Galleria fotografica Lavori sui marciapiedi del quartiere Belfiore a Varese 4 di 4

Sono questi i numeri dei lavori che ha avviato il Comune per la sistemazione di diversi marciapiedi di Varese, a cui sono stati inoltre aggiunti 50 nuovi scivoli per i disabili..

Da qualche giorno i cantieri sono già operativi nel quartiere Belfiore e nelle prossime settimane inizieranno anche nelle altre strade previste. A questi interventi poi si aggiungeranno i lavori di asfaltatura in programma per l’estate 2018.

50 NUOVI SCIVOLI PER DISABILI SUI MARCIAPIEDI

Grazie ai lavori di riqualificazione infatti verranno realizzati o sistemati oltre 50 ribassi sui marciapiedi: cioè gli scivoli che consentono di salire e scendere dai marciapiedi senza difficoltà anche alle persone disabili.

«In questi giorni chi passerà dal quartiere Belfiore potrà già notare l’avvio dei cantieri per la riqualificazione dei marciapiedi e nelle prossime settimane toccherà a molte altre vie della città – ha commentato Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali – Grazie agli oltre 300 mila euro stanziati, l’assessorato ai Lavori pubblici sta sistemando tanti marciapiedi con una particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità per anziani e disabili. Il nostro impegno però non si ferma e andremo avanti confermando la medesima attenzione nei confronti dei prossimi interventi per migliorare e rendere più sicura la nostra città e i quartieri».

COMINCIANO I LAVORI IN VIA MONTEROSA

Inoltre, domani, mercoledì 27 giugno, inizieranno i lavori anche in via Monterosa. Il cantiere, anticipato in queste ore dalle lettere inviate ai residenti, consiste nella asfaltatura dell’intera strada, compresa la manutenzione del marciapiede. I lavori si completeranno con il rifacimento della segnaletica stradale.