Due denunce per ricettazione

Nella decorsa nottata i carabinieri della Stazione di Porto Ceresio, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese due soggetti romeni già noti alle forze dell’ordine poiché ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari dell’Arma procedevano al controllo di un’autovettura con targa rumena con a bordo i due soggetti rispettivamente di 21 e 35 anni.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di 20 confezioni di coltelli vari dei quali non erano in grado di fornire giustificazione o esibire documenti di trasporto che venivano pertanto posti sotto sequestro.