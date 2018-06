“Due destini”, l’emozione del teatro sotto le stelle

Prosegue questa settimana a Villa Borromeo, a Viggiù, “Teatro sotto le stelle“, prima edizione della rassegna di teatro estivo organizzata dalla Compagnia IntrecciTeatrali con il Comune di Viggiù.

Giovedì 28 giugno alle 21 andrà in scena la performance teatrale “Due destini, Msgana Italia”, spettacolo che quest’anno è stato rappresentato in scuole, festival e teatri in tutta Italia.

Lo spettacolo “Due destini, Msgana Italia” ripartirà il suo viaggio da settembre, con un tour insieme all’associzione Medici con l’Africa.

Lo spettacolo è una produzione di IntrecciTeatrali con la prestigiosa regia di Roberto Anglisani, con la voce narrante di Andrea Gosetti e la musica dal vivo di Massimo Testa.

«Una storia per tutta la famiglia – spiega Andrea Gosetti -per grandi e bambini, dai sette anni in su, che racconta la vicenda parallela di due mamme, di due nascite, di due vite. Una nella nostra Europa, con i suoi problemi, certo, ma anche le sue comodità, le sue conquiste sociali, i suoi diritti, e una in Africa, in un villaggio dove manca tutto, dove “uno di noi” dopo pochi giorni desidererebbe scapparsene con qualsiasi mezzo. Crescono, resistono, si affacciano all’età adulta e succedono cose sorprendenti, spiazzanti, preziose: perchè troveranno la felicità in un modo che proprio non ti aspetteresti».

Ingresso con biglietto unico 5 euro. Prenotazione consigliata telefonando al numero 331 3193531 o via mail a intrecciteatrali@gmail.com